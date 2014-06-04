У Києві представили новий варіант транспортної розв'язки на Шулявці

Про це повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури, начальник Служби містобудівного кадастру Андрій Вавриш, інформує прес-служба Департаменту.

За інформацією Вавриша, інженери розробили новий варіант рішення, який здатний пропускати в 1,5 раза більше машин і коштує в 1,5 раза дешевше, ніж попередній. Новий проект також не вимагає знесення будинків на площі і повинен звільнити додаткове місце для нового парку.

Вавриш висловив переконання, що реконструкція Шулявської розв'язки є пріоритетним проектом не тільки для окремого району, а й для всього Києва. За його словами, місто отримує величезні втрати від того, що люди не можуть проїхати через Шулявку .

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2008 р. архітектурно-містобудівна рада Києва на своєму засіданні схвалила проект реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги і вулиці Гетьмана в Шевченківському районі столиці.

Цей проект передбачає реконструкцію існуючої транспортної розв'язки з будівництвом естакади у збірному залізобетоні для організації лівоповоротного з'їзду. Нинішня транспортна розв'язка була збудована в 60-х роках і реконструювалася один раз. Проектом пропонується розширити дорожнє полотно з п'яти до восьми смуг руху (шість основних смуг і дві - для правого і лівого поворотів).

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При цьому пропонується реконструювати два підземні пішохідні переходи з будівництвом ліфтових підйомників. Вестибуль станції метрополітену «Шулявська» планується обійти проміжними опорами.

Для будівництва повороту пропонується знести корпус п'ятого цеху із сталеливарного виробництва заводу «Більшовик».

На той час вартість транспортної розв'язки і перенесення виробництва становила близько 300 млн грн. Заводу «Більшовик» передбачалось компенсувати вартість землі.

Начальник Головного управління охорони культурної спадщини КМДА на той час Руслан Кухаренко повідомляв, що корпус п'ятого цеху заводу - пам'ятник історії і промислової архітектури, який не підлягає знесенню.

У 2013 р. в КМДА повідомили, що реконструкцію розв’язки планують на 2015 р. Торік голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявляв, що попередньо проект реконструкції розв’язки на Шулявці обійдеться в 400 млн грн. “Це дуже затратно, тому в 2014-му ми його не потягнемо, адже почали масштабну реконструкцію проспекту Перемоги. От коли ми дійдемо до цього відрізка проспекту, тоді і порушуватимемо питання про його реконструкцію. Найімовірніше, це буде в 2015-му”, - сказав Попов.

У березні 2014 р. у Департаменті містобудування та архітектури КМДА заявили, що стала неможливою реалізація старого проектного рішення будівництва розв’язки на Шулявці.