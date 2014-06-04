Результати виборів мера і депутатів Київради опубліковані в офіційній пресі
09:52, 04 червня 2014Київ
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Офіційне видання Київради газета «Хрещатик» опублікувала офіційні результати позачергових виборів київського міського голови та депутатів Київської міської ради.
Офіційно оголошені результати виборів / фото УНІАН
Так, згідно з результатами, мером Києва став народний депутат, лідер УДАРу Віталій Кличко.
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Також офіційно оприлюднені прізвища 120 депутатів Київради, 60 з яких обрані в багатомандатному виборчому окрузі, а ще 60 - в одномандатних округах.
Як повідомляв УНІАН, 3 червня Київська міська територіальнавиборча комісія оголосила Віталія Кличка переможцем виборів мера Києва. Він отримав 765 тис. 20 голосів виборців (56,7%).
Також Комісія визнала обраними депутатами Київради 60 кандидатів від партій та 60 чоловік, які обиралися в мажоритарних округах.
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