Київський міськвиборчком оголосив Кличка переможцем на виборах мера столиці

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні Комісія за результатами опрацювання 100% протоколів виборчих комісій встановила офіційні результати позачергових виборів Київського міського голови, що відбулися 25 травня.

Комісія одноголосно проголосувала за визнання Кличка переможцем перегонів на посаду міського голови.Читайте такожЦВК оголосила Порошенка президентом України

Згідно з результатами, оприлюдненими тервиборчкомом, Кличка підтримали 765 тис. 20 голосів виборців, Лесю Оробець — 114 тис. 137 голосів виборців, Володимира Бондаренка – 107 тис. 333 голосів, Олександра Омельченка — 101 тис. 580 голосів, Миколу Катеринчука — 69 тис. 505 голосів виборців.

Решта кандидатів на посаду мера отримали ще меншу кількість голосів виборців.

Позачергові вибори Київського міського голови відбулися одночасно з президентськими виборами в Україні 25 травня 2014 року. Цього ж дня проводились вибори депутатів Київради.