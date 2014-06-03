У Київраду проходять 9 партій

18:27, 03 червня 2014
Київ
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Київська міська територіальна виборча комісія визнала обраними 60 депутатів Київради від дев'яти партій, за яких столичні виборці голосували в багатомандатному окрузі на позачергових виборах 25 травня.

В Киевраду проходят 9 партий

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на своєму засіданні одноголосно підтримали всі члени Київського тервиборчкому, згідно зі складеним протоколом, який озвучила заступник голови КМТВК Анастасія Зернова.

За результатами виборів у Київраду представники партії "УДАР Віталія Кличка" отримали 30 мандатів; Радикальної партії Ляшка - 7; ВО "Свобода" - 5; партії "Самопоміч" - 5; партії "Нове життя" - 3; партії "Громадянська позиція" - 3; партії "Батьківщина" - 3; партії "Єдність" - 2; партії "Демократичний Альянс" - 2 мандати.

Як повідомляв УНІАН, вибори депутатів Київради відбулися за змішаною системою: 60 депутатів обиралися за партійними списками в багатомандатному окрузі і 60 - в одномандатних округах.

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