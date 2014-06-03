У Київраду проходять 9 партій
Київська міська територіальна виборча комісія визнала обраними 60 депутатів Київради від дев'яти партій, за яких столичні виборці голосували в багатомандатному окрузі на позачергових виборах 25 травня.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на своєму засіданні одноголосно підтримали всі члени Київського тервиборчкому, згідно зі складеним протоколом, який озвучила заступник голови КМТВК Анастасія Зернова.
За результатами виборів у Київраду представники партії "УДАР Віталія Кличка" отримали 30 мандатів; Радикальної партії Ляшка - 7; ВО "Свобода" - 5; партії "Самопоміч" - 5; партії "Нове життя" - 3; партії "Громадянська позиція" - 3; партії "Батьківщина" - 3; партії "Єдність" - 2; партії "Демократичний Альянс" - 2 мандати.
Як повідомляв УНІАН, вибори депутатів Київради відбулися за змішаною системою: 60 депутатів обиралися за партійними списками в багатомандатному окрузі і 60 - в одномандатних округах.