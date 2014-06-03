Україна і Японія до кінця року підпишуть договір про 10 млрд гривень для Бортницької станції
Японія дає кредит на 40 років під 0,1% річних.
Україна підпише кредитний договір обсягом 10 млрд грн із Японією щодо фінансування реконструкції Бортницької станції аерації до кінця цього року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході брифінгу віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман.
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«Ми розраховуємо, що до кінця року можна буде вийти на підписання кредитного договору. До 1 вересня можливо провести підготовку проектної документації, тендерні процедури й почати підготовку першого етапу», - сказав Гройсман.
За його словами, японська сторона надає кредит на 40 років під 0,1% річних. Пільговий період становитиме 10 років.
При цьому Україна повинна буде забезпечити всього 350 млн грн фінансування.
«Фактично це технічна допомога Україні для вирішення такої серйозної екологічної проблеми», - сказав віце-прем'єр.