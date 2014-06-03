Україна і Японія до кінця року підпишуть договір про 10 млрд гривень для Бортницької станції

Україна підпише кредитний договір обсягом 10 млрд грн із Японією щодо фінансування реконструкції Бортницької станції аерації до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході брифінгу віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман.

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«Ми розраховуємо, що до кінця року можна буде вийти на підписання кредитного договору. До 1 вересня можливо провести підготовку проектної документації, тендерні процедури й почати підготовку першого етапу», - сказав Гройсман.

За його словами, японська сторона надає кредит на 40 років під 0,1% річних. Пільговий період становитиме 10 років.

При цьому Україна повинна буде забезпечити всього 350 млн грн фінансування.

«Фактично це технічна допомога Україні для вирішення такої серйозної екологічної проблеми», - сказав віце-прем'єр.