ВР не підтримала законопроект про об’єднання посад мера столиці та голови КМДА

Верховна Рада не підтримала законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення ефективного функціонування столиці України — міста Києва (№4939).

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект народного депутата від “УДАР” Валерія Карпунцова у першому читанні проголосував 221 народний депутат із 319, зареєстрованих у сесійній залі.

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Крім того, депутати не підтримали пропозицію повернутися до розгляду цього питання.

Після відповідних голосувань голова Верховної Ради Олександр Турчинов зазначив, що до цього питання ще можуть повернутися, коли “буде готовність”.

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Як повідомляв УНІАН, 29 травня Верховна Рада включила до порядку денного проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення ефективного функціонування столиці України - міста Києва”.

Цим законопроектом передбачено, що президент України зобов'язаний призначити на посаду голови КМДА виключно особу, обрану Київським міським головою.

Також законопроектом пропонується ліквідувати районні в Києві держадміністрації і сформувати на їх основі представництва КМДА в районах столиці. Заплановано і впорядкування правил паркування транспортних засобів.