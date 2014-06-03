У Києві притока Дніпра вкрилася мертвою рибою

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19.30.

Місцеві мешканці повідомляють, що риба поспливала по всьому периметру затоки, який завдовжки майже три кілометри.

За їхніми словами, рибу терміново слід виловити з водойми та утилізувати, адже вона починає гнити, через що вода може стати непридатною для використання.

Читайте такожКияни просять забезпечити місто сміттєвими урнамиТакож пролунали звинувачення на адресу промислових підприємств неподалік.

"Київська екологічна інспекція приїхала, взяла заміри води і пішла працювати в промислову зону. Тому що є підстави вважати, що були якісь промислові викиди звідти, буває таке що труби підключають і виводять сюди в Коник. Але їх важко зловити за руки", - каже один з місцевих жителів.