Визначено 55 з 60 депутатів Київради

Як передає кореспондент УНІАН, впродовж засідання 2 червня виборча комісія визнала обраними шістьох депутатів Київради, які виграли перегони у мажоритарних округах в Оболонському районі: № 29 – Владислава Турця (висунутий партією «УДАР»), № 30 – Владислава Михайленка («УДАР»), № 31 – Вадима Столара (самовисування), № 32 – Вікторію Кустову («УДАР»), № 33 – Юрія Лещенка («УДАР»), № 34 – Олексія Безпалого («УДАР»).

Також комісія визнала обраними сімох депутатів у мажоритарних округах Дніпровського району: в окрузі № 22 – Олену Овраменко («УДАР»), ву окрузі № 23 – Віталія Даниленка («УДАР»), в окрузі № 24 – Анатолія Велімовського (УДАР»), в окрузі № 25 – Олександра Харченка («УДАР»), в окрузі № 26 – Олександра Ліщенка («УДАР»), в окрузі № 27 – Віталія Рослякова («УДАР»), в окрузі № 28 – Олеся Маляревича («УДАР»).

Читайте такожУ столиці на двох дільницях перерахують голоси на виборах до КиїврадиВизнано обраними вісьмох депутатів-мажоритарників у Деснянському районі: Ігоря Опадчого («УДАР») – в окрузі № 21, Андрія Білозіра («УДАР») – в окрузі № 20, Василя Севериненка («УДАР») – в окрузі № 19, Олександра Чернікова («УДАР») – в окрузі № 18, Богдана Ганноху («УДАР») - в окрузі № 17, Юрія Братищенка («УДАР») – в окрузі № 16, Ярослава Гулея «УДАР» - в окрузі № 15 та Вадима Онуфрійчука («УДАР») – в окрузі № 14.

Визнано обраним у мажоритарному окрузі № 52 у Солом’янському районі, Андрія Андрєєва («УДАР»); в окрузі № 13 у Дарницькому районі - Ігоря Баленка.

Як зазначила на засіданні заступник голови ТВК Анастасія Зернова, рішення щодо визнання обраними депутатів залишились лише по 4 дільницях через необхідність уточнення протоколів районних виборчих комісій – це один округ у Солом’янському районі (№ 51) і три – у Святошинському (№№ 42, 44, 45).

Читайте такожОновлені дані Київської ТВК: "ДемАльянс" проходить до КиїврадиТакож за її словами, у зв’язку із судовим позовом суб’єкта виборчого процесу комісії заборонено оголошувати переможця перегонів у 37-му окрузі (рішенням від 30 травня Київська МТВК визнала обраним Володимира Доброскока (”УДАР”).

Як повідомляв УНІАН, впродовж 30 травня - 2 червня КМТВК визнала обраними 32 депутатів Київради.

30 травня було зареєстровано обраними депутатів Київради у мажоритарних округах Печерського району: Аллу Шлапак - в окрузі № 35, Михайла Терентьєва – в окрузі № 36.

У ніч на 31 травня комісія визнала обраними чотирьох депутатів Київради у мажоритарних округах Святошинського району: в окрузі № 43 - Олександра Пабата (самовисуванець), в окрузі № 46 – Вікторію Муху («УДАР»), в окрузі № 47 – Наталію Чумакову («УДАР») та в окрузі № 48 – Андрія Березовського («УДАР»).

Читайте такожЛяшко вимагає перерахувати голоси на виборах до Київради: активісти пікетують КМТВК Також комісія визнала обраними п’ятьох депутатів Київради в округах Голосіївського району: в окрузі № 1 визнано обраним Олександра Найденова («УДАР»), в окрузі № 2 – Людмилу Закревську («УДАР»), в окрузі № 3 – Олега Калініченка («УДАР»), в окрузі №4 – Андрія Мельничука («УДАР») та № 5 - Артура Баленка («УДАР»).

Визнано обраними також депутатів Подільського району: в окрузі № 38 - Дмитра Гордона (самовисуванець), в окрузі № 39 – Валентина Мондриївського («УДАР»), в окрузі № 40 – Олексія Окопного («УДАР») та в окрузі № 41 – Олексія Панчука («УДАР»).

1 червня КМТВК зареєструвала обраними сімох депутатів Київради в округах Дарницького району: в окрузі № 6 визнано обраним Сергія Костюка ( «УДАР»), в окрузі № 7 – Сергія Леваду («УДАР»), в окрузі № 8 – Олександра Супруненка (самовисуванець), в окрузі № 9 Віталія Павлика (Демократична партія України), в окрузі № 10 Сергія Кримчака (Демократична партія України), в окрузі № 11 Володимира Гончарова (самовисуванець), в окрузі № 12 Сергія Котвицького (партія «УДАР»).

Також було визнано обраними п’ятьох депутатів в округах Солом’янського району та ще п’ятьох – в округах Шевченківського району.

У Солом’янському районі в окрузі № 49 депутатом Київради став Руслан Кисіль ( «УДАР»), в окрузі № 50 – Максим Конобас («УДАР»), в окрузі № 53 – Олег Костюшко («УДАР»), в окрузі № 54 - Максим Шкуро («УДАР»), в окрузі № 55 – В’ячеслав Непоп (самовисуванець).

У Шевченківському районі визнані обраними депутатами Київради переможці: Валентина Мандрик («УДАР») – в окрузі № 56; Юрій Левченко (ВО «Свобода») – в окрузі № 57; Юлія Лимар («УДАР») - в окрузі № 58; Олександр Бродський (самовисування) - в окрузі № 59 та Костянтин Яловий (самовисування) – в окрузі № 60.

Довідка УНІАН. 60 депутатів нової Київради обираються в мажоритарних округах, а ще 60 проходять за партійними списками.