У Києві біля Либідської площі провалився асфальт, рух транспорту обмежено

Через аварійний прорив тепломережі по вулиці Горького (Антоновича), 176, в районі площі Либідської, з 2 по 4 червня частково обмежено рух транспорту по вулиці Горького на ділянці від вулиці П.Любченка до вулиці Дружби Народів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ м. Києва.

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За інформацією ДАІ, рух здійснюється тільки по правій смузі.

Столична Державтоінспекція пропонує водіям шляхи об’їзду: вулиця Жилянська – Короленківська – Боженка – Байкова - Грінченка; вулиця Жилянська – Шота Руставелі – Басейна – бульвар Лесі Українки – Дружби Народів; Набережне шосе – бульвар Дружби Народів – площа Московська.

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Державтоінспекція просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотримуватись Правил дорожнього руху.