На екс-головного архітектора Києва завели справу за спробу захоплення бізнес-центру на Печерську

У рейдерських діях щодо іноземного інвестора - компанії «БРЕДВИН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» - підозрюється колишній головний архітектор Києва Сергій Бабушкін. Про це УНІАН повідомив представник «БРЕДВИН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД».

Згідно з визначенням суду, 20 і 23 травня 2014 року державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району Л.Орел з використанням завідомо підроблених документів внесла зміни до Єдиного державного реєстру про зміну складу засновників і юридичної адреси ТОВ «Ліра-2000», на балансі якого знаходиться бізнес-центр, розташований за адресою р. Київ, Дніпровський узвіз, 1.

Іноземна компанія «БРЕДВИН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», яка на законних підставах володіє 75,3% статутного капіталу ТОВ «Ліра-2000», в результаті дій злочинної групи була протиправно виключена з числа учасників ТОВ «Ліра-2000». У результаті зазначених дій єдиним учасником товариства з часткою 100% став громадянин України С.Бабушкін, який в реальності до цього володів 24,7% статутного капіталу ТОВ «Ліра-2000».

Крім цього, незаконно змінено місце юридичної реєстрації ТОВ - замість реєстрації р. в Києві товариство тепер зареєстровано в м.Львів. Також зафіксовано зміна керівника підприємства - замість законно обраного директора Степанченко в якості директора товариства значиться О.Лиманюк.

Адвокат компанії «БРЕДВИН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» в коментарі агентству зазначив, що «БРЕДВИН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» не розглядала і не приймала рішень, що стосуються змін складу власників ТОВ «Ліра-2000», зміни місця реєстрації підприємства, обрання нового директора товариства.

Представник «БРЕДВИН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» переконаний, що дії держреєстратора проведені з використанням завідомо підроблених документів. Протиправне вилучення компанії «БРЕДВИН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» з числа учасників ТОВ «Ліра-2000», вироблене в інтересах громадянина України С.Бабушкіна, могло бути ініційоване тільки зазначеним громадянином.

Додатково співрозмовник агентства звернув увагу на той факт, що С.Бабушкін має непогашену заборгованість перед ТОВ «Ліра-2000» в сумі 9,115 млн. грн., що підтверджено набрав законної сили рішенням Шевченківського районного суду р. Києва.

Розслідування кримінальної справи перебуває на особистому контролі прокурора міста Києва. Про рейдерство проінформовано одне з посольств ЄС, підготовлено звернення до вищих посадових осіб держави.

Довідка. Бізнес-центр, розташований за адресою р. Київ, Дніпровський узвіз, 1, має площу 12 тис. кв. метрів. Серед орендарів офісів в бізнес-центрі - Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація. У бізнес-центрі розташований ресторан «Бельведер».