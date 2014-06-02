Ляшко вимагає перерахувати голоси на виборах до Київради: активісти пікетують КМТВК

Сьогодні зранку Київський тервиборчком пікетують представники Радикальної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, вранці представники партії на чолі зі своїм лідером Ляшком прибули до кабінету голови Київської міської територіальної виборчої комісії Михайла Терещенка та вимагали терміново зібрати всіх членів комісії, щоб призначити перерахунок бюлетенів і голосів.

За словами Ляшка, відбулися масові фальсифікації, в результаті яких у кандидатів від Радикальної партії як у мажоритарних округах, так і за партійними списками вкрадено голоси.

Ляшко стверджує, що в його партії в результаті фальсифікацій вкрадено близько 10% голосів виборців.

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Ляшко погрожував не випускати Терещенка з його кабінету доти, доки не збереться комісія для прийняття рішення. Він висунув вимогу до голови комісії Терещенка зібрати на 14-ту годину комісію та прийняти рішення про перерахунок голосів по всіх дільницях Києва на виборах до Київради.

Наразі до Київської територіальної виборчої комісії прибула слідча група міліції за викликом членів ТВК у зв'язку з тим, що представники Радикальної партії Олега Ляшка розкидали в кабінеті голови тервиборчкому виборчу документацію.

Кабінет звільнений від представників партії. Туди можуть зайти лише голова КМТВК Михайло Терещенко, члени комісії. Однак представники Радикальної партії залишаються біля дверей кабінету та в коридорах виборчої комісії.

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Міліцію було викликано у зв'язку з тим, що представники Радикальної партії, перебуваючи в кабінеті голови КМТВК, коли Терещенко звідти вийшов, почали перевіряти шафи, підозрюючи, що там знаходяться сфальсифіковані документи щодо результатів міських виборів. В одній із шаф вони дійсно знайшли мішок з бюлетенями з виборчої дільниці №800842.

Активісти розірвали мішок та дістали з нього всі бюлетені, які також були запечатані в окремі пакети з підписами суб'єктів виборчого процесу.

Представники Радикальної партії почали стверджувати, що це приховані бюлетені, на підставі чого і відбувались фальсифікації.

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Разом з тим член КМТВК пояснив, що це бюлетені, які перераховувались на виборчій дільниці за скаргою «Демократичного альянсу». Перерахунок голосів відбувався сьогодні вночі і тривав довгий час. Після цього бюлетені були запаковані в присутності представників «ДемАльянсу», членів ТВК та інших представників виборчого процесу. Їх залишили в кабінеті голови комісії до закінчення оформлення відповідних документів про перерахунок, щоб пізніше віднести у сховище.

Таким чином, наразі на місці працює слідча група міліції, яка з'ясовує обставини інциденту.

В комісії кажуть, що наразі є перешкоджання її роботі, а отже, поки невідомо, о котрій годині розпочнеться робота членів КМТВК щодо розгляду скарги Радикальної партії про перерахунок голосів.

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Також у виборчкомі зазначають, що пошкоджені в кабінеті бюлетені можуть бути не зараховані як «ДемАльянсу», так і Радикальній партії та іншим політичним силам.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 червня, стало відомо, що КМТВК задовольнила дві скарги «ДемАльянсу» і прийняла рішення про перерахунок голосів на двох виборчих дільницях Києва. На вчорашній день було призначено перерахунок по дільниці 800842.

За останніми даними КМТВК, партія «УДАР» отримала на виборах до Київради 40,54% голосів. Радикальна партія Олега Ляшка - 9,2%, партія «Самопоміч» - 6,87, партія «Свобода» - 6,49% , партія « Батьківщина» - 4,14%, партія «Громадянська позиція» - 3,63%, партія «Нове життя» - 3,41%, партія «Єдність» - 3,3%.