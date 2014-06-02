У міліції розповіли, чому на Майдані шукали вибухівку

Сьогодні близько 12.30 по лінії “102” надійшло повідомлення від активістів Майдану про те, що неподалік барикади біля мосту, який перетинає вулицю Інститутську, виявлено підозрілу валізу.

Про це повідомили УНІАН у столичному главку міліції. За даними правоохоронців, місце знахідки було оточено представниками сотні самооборони Майдану.

Читайте такожНа Інститутській не пускають перехожих на Майдан - вибухотехнічні роботи

На місце також прибули дільничні Печерського райвідділу міліції та вибухотехнічна служба МВС.

Як повідомили журналістам співробітники МВС, після обстеження предмету будь-яких вибухонебезпечних речовин не виявлено.

Читайте такожНа Майдані вводять "сухий закон" і вимагають від Кабміну звіт за перші 100 днів роботи

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 червня, через проведення вибухотехнічних робіт, перехожих не пропускали до Майдану вулицею Інститутською.