У міліції розповіли, чому на Майдані шукали вибухівку
Сьогодні неподалік однієї з барикад на Майдані активісти виявили підозрілу валізу.
Сьогодні близько 12.30 по лінії “102” надійшло повідомлення від активістів Майдану про те, що неподалік барикади біля мосту, який перетинає вулицю Інститутську, виявлено підозрілу валізу.
Про це повідомили УНІАН у столичному главку міліції. За даними правоохоронців, місце знахідки було оточено представниками сотні самооборони Майдану.
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На місце також прибули дільничні Печерського райвідділу міліції та вибухотехнічна служба МВС.
Як повідомили журналістам співробітники МВС, після обстеження предмету будь-яких вибухонебезпечних речовин не виявлено.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 червня, через проведення вибухотехнічних робіт, перехожих не пропускали до Майдану вулицею Інститутською.