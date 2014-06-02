На Інститутській не пускають перехожих на Майдан - вибухотехнічні роботи

Як передає кореспондент УНІАН, біля барикади, яка розташована під мостом між ТЦ “Глобус” та Жовтневим палацом, представники Майдану не пропускають перехожих спускатися далі до Майдану по вул. Інститутській.

Читайте такожНа Хрещатику демонтували кілька наметів, але Майдан поки не розходитьсяВони зазначають, що там проходять вибухотехнічні роботи.

Водночас, вище мосту стоїть автомобіль міліції та автомобіль вибухотехнічної лабораторії. Працюють фахівці.