Оновлені дані Київської ТВК: "ДемАльянс" проходить до Київради

Відповідно до оновлених даних Київської міської територіальної виборчої комісії за результатами обробки протоколів голосування на 1073 виборчій дільниці (із загальної чисельності 1082 дільниці в столиці) партія «Демократичний альянс» проходить до Київської міської ради і стає 9-ю силою, що наразі долає 3-відсотковий бар’єр.

Як передає кореспондент УНІАН, інформація оновлена станом на 16.30. Відповідно до неї, ”ДемАльянс” зараз набирає рівно 3%.

При цьому лідер перегонів, партія «УДАР» Віталія Кличка» має 40,54% голосів. Радикальна партія Олега Ляшка у свою чергу отримала 9,2%, партія «Самопоміч » - 6,87, партія « Свобода»- 6,49% , партія « Батьківщина» - 4,14%, партія «Громадянська позиція » - 3,63%, партія «Нове життя » - 3,41, партія « Єдність » - 3,3%.

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Крім того, на 16.30 оновлено результати голосування за кандидатів на посаду міського голови столиці на 1062 виборчій дільниці. Переможцем на виборах залишається Віталій Кличко, який набирає 57,15% голосів виборців.

Кандидат у мери Києва Леся Оробець набрала 8,57% голосів виборців, Володимир Бондаренко – 8,06%, Олександр Омельченко - 7,59%, Микола Катеринчук — 5,2%.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська територіальна виборча комісія задовольнила дві скарги партії «Демократичний альянс» і здійснить перерахунок голосів на виборах до Київради за партійними списками на двох виборчих дільницях – на №800535 в Оболонському районі та №800842 у Солом`янському районі.

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Перерахунок призначено на сьогоднішній день.

Станом на ранок сьогоднішнього дня «Демократичний альянс» набирав 2,94% голосів на виборах у Київраду за результатами опрацювання 98% протоколів з виборчих дільниць.

Кілька днів тому в.о. президента України Олександр Турчинов, розглянувши звернення лідера ”ДемАльянсу” Василя Гацька, доручив органам прокуратури, МВС та СБУ ретельно перевірити підрахунок голосів на виборах до Київради.