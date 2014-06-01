У Києві горіла школа, постраждалих немає

У підсобному приміщенні школи по вул. Донецькій у Солом`янському районі Києва в неділю вранці сталося займання, пожежні, які прибули на місце, швидко загасили вогонь.

Як повідомили УНІАН у прес -службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформація про спалах надійшла на пункт зв`язку чергової частини о 10:22.

На місце події виїхали 37 чоловік особового складу та 9 одиниць спецтехніки.

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О 10.57 рятувальники ліквідували займання на площі 100 кв м. Внаслідок пожежі в роздягальні школи були пошкоджені меблі, закопчені стіни та стеля приміщення. Постраждалих у результаті події немає.

Також повідомляється, що за попередньою інформацією, займання сталося через коротке замикання електродроту.