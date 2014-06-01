У столиці на двох дільницях перерахують голоси на виборах до Київради

Київська міська територіальна виборча комісія задовольнила дві скарги партії «Демократичний альянс» і здійснить перерахунок голосів на виборах до Київради за партійними списками на двох виборчих дільницях – на №800535 в Оболонському районі та №800842 у Солом`янському районі.

Про це УНІАН повідомив голова КМТВК Михайло Терещенко, посилаючись на відповідні рішення тервиборчкому.

Перерахунок призначено на сьогоднішній день. Він буде здійснений у присутності представників «ДемАльянсу», а також територіальної виборчої комісії та інших осіб, зокрема і в присутності преси.

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Останні дві доби активісти «Демократичного альянсу» пікетують приміщення Голосіївської РДА, де розташована КМТВК. Представники політсили вимагають перерахунку голосів на близько 10 виборчих дільницях, стверджуючи, що там за них проголосувала більша кількість виборців, ніж це зазначено в протоколах виборчих комісій, які були передані у Київський тервиборчком.

Як повідомляв УНІАН, «Демократичний альянс» набирає 2,94% голосів на виборах у Київраду за результатами опрацювання 98% протоколів з виборчих дільниць. Тобто, для подолання тривідсоткового бар`єру і проходження в Київраду їм не вистачає 0,6%.

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Кілька днів тому в.о. президента України Олександр Турчинов, розглянувши звернення лідера ”ДемАльянсу” Василя Гацька, доручив органам прокуратури, МВС та СБУ ретельно перевірити підрахунок голосів на виборах до Київради.