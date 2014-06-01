Кличко на віче складе присягу мера

Крім того, новообраний міський голова столиці, лідер УДАРу і народний депутат має скласти неофіційну присягу мера за козацькими традиціями, повідомляє ТСН.

"Під час віче представники різних громадських спільнот запропонують спільне бачення подальшого формату Майдану як інструменту та полігону народовладдя, його фізичного реформатування. Крім того, на порядок денний поставлені питання: 1) Прийняття присяги новообраним мером міста Києва за козацькими традиціями. 2) Заблоковане владою реформування законодавчої системи. 3) Система контролю та звітності влади", - ідеться на сторінці "Євромайдан" у Facebook.

Що таке "присяга за козацькими традиціями" новообраного мера, організатори віча не уточнили.

Нагадаємо, офіційних результатів виборів міського голови Києва ще не оголосили. Проте, за попередніми даними, перемогу здобув Кличко із понад 56% голосів.