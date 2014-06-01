Сьогодні віче в Києві вирішуватиме подальшу долю Майдану

Про це повідомляється на сторінці ”ЄвроМайдан” у Facebook.

”Більш ніж 50 громадських організацій та ініціатив Майданів України оголошують віче 1 червня 2014 року о 12:00, на якому закликають до обговорення змін та майбутнього Майдану. Під час віче представниками різних громадських спільнот буде запропоноване спільне бачення подальшого формату Майдану як інструменту та полігону народовладдя, його фізичного реформатування. Також запрошують киян долучитися до вшанування пам`яті загиблих під час трагічних подій в країні: створення небесної дороги з квітів та свічок і мистецька акція на підтримку військових”, - йдеться в повідомленні.

Читайте такожКличко: Майдан відстояв демократію в Україні і зараз має визначитися зі своїм майбутнім Нагадаємо, раніше Віталій Кличко, який здобув більшість голосів на виборах мера Києва, звернувся до Майдану з проханням звільнити Київраду та Хрещатик.