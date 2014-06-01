В одному з округів Києва призначили вибори народного депутата

Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України у виборчому окрузі № 212 (м.Київ) у зв’язку із надходженням заяви про дострокове припинення депутатських повноважень від першого віце-прем'єр-міністра Віталія Яреми.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті ЦВК.

Читайте такожПорошенко виступає за дострокові парламентські вибори в 2014 році «Центральна виборча комісія України прийняла уточнений протокол ОВК про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 83 на проміжних виборах народного депутата України 25 травня 2014 року», - зазначили в ЦВК.

Згідно з її інформацією, 29 травня 2014 року до ЦВК надійшла постанова Верховної Ради України від 13 травня про дострокове припинення повноважень народного депутата Яреми, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 212 (місто Київ), за особистою заявою про складення ним депутатських повноважень», - зазначається в документі.

У зв’язку з цим Комісія прийняла постанову про призначення проміжних виборів народного депутата України у зазначеному ОВО на останню неділю 60-денного строку з дня її опублікування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ЦВК повністю завершила розгляд протоколів ОВК про підсумки голосування на позачергових президентських виборах.

Своєю постановою Центрвиборчком встановив, що голосування в межах територіальних виборчих округів № 41 – 46, 48, 51 – 57, 105 – 113, 116, утворених у межах Донецької та Луганської областей, не відбулося.