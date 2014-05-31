У столиці відбувся парад вишиванок

23:01, 31 травня 2014
Київ
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Один з київських торгово-розважальних центрів влаштував парад вишиванок.

У національне вбрання одяглися і продавці, і покупці ТРЦ Gulliver, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

А в одному з магазинів влаштували виставку відомої української художниці Марії Зарембської. Автор сама представила 30 унікальних вишитих сорочок, рушників та серветок. Купити їх не можна, лише – подивитись.

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