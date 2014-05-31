Коммунальники розібрали барикаду біля стадіону Лобановського

Зокрема, комунальні працівники узгодили роботи з керівниками активістів, які залишились на Майдані, і приступили до робіт в суботу вранці. Однак з Майдану прийшли інші активісти з іншими керівниками, які були проти розбирання барикади. Вони примусили комунальників вивантажити бруківку і поїхати з місця подій.

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За кілька годин працівники комунальних служб повернулись та почали свою роботу спочатку. Друга спроба виявилась вдалою – зараз біля стадіону чисто, передає ТСН.

Рішення розібрати барикаду біля стадіону було прийняте через те, що на неділю, 1 червня, на спортивній арені запланований матч до Дня захисту дітей. Тож задля безпеки всіх відвідувачів було необхідно розчистити ділянку.

Нагадаємо, на Хрещатику з боку Бессарабської площі активісти сьогодні палили шини на знак незгоди з прибиранням наметів та барикад.