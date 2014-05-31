Київський тервиборчком назвав переможців-мажоритарників у Святошинському районі

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до прийнятих в ніч на 31 травня рішень, у виборчому окрузі №43 визнано обраним Олександра Пабата (самовисуванець), в окрузі №46 – Вікторію Муху (партія «УДАР»), в окрузі №47 – Наталію Чумакову (партія «УДАР») та в окрузі №48 – Андрія Березовського (партія «УДАР»).

Як зазначалось на засіданні, протоколи районних виборчих комісій про результати голосування за кандидатів у депутати Київради по ще трьом мажоритарним округам Святошинського району мають зауваження, у зв’язку з чим направлені на доопрацювання.

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Таким чином, наразі відомі прізвища 7 із 60 депутатів нової Київради, які обираються в мажоритарних округах (ще 60 проходять за партійними списками).

За інформацією КМТВК, до них вже надійшла виборча документація (протоколи з мокрими печатками та бюлетені) від 5-ти районів: Печерського, Святошинського, Подільського, Шевченківського та Солом’янського районів. Вся вона або вже опрацьована в комісії, або перебуває в роботі. Найближчим часом очікується документація від Дарницького району.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Київська міська територіальна виборча комісія визнала обраними трьох депутатів Київради у мажоритарних округах: Аллу Шлапак визнано обраною в окрузі № 35, Михайла Терентьєва – в окрузі № 36, Володимира Доброскока - в окрузі № 37.