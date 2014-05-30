Порошенко виступає за перерахунок голосів на виборах Київради, «де були порушення»

Про це Порошенко написав на своїй сторінці в “Фейсбук”.

«Те, що відбулося з підрахунком голосів на виборах до Київради є неприйнятним.

Впевнений, що там, де були встановлені порушення, обов`язково має відбутися перерахунок голосів. Бажаю “Демократичному альянсу” справедливої перемоги”,- написав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня у столиці разом з президентськими виборами відбулись вибори мера та депутатів Київради.

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Сьогодні, 30 травня, виконуючий обов’язки глави Адміністрації президента України Сергій Пашинський повідомив, що за зверненням партії «ДемАльянс» в. о. президента Олександр Турчинов вимагає від органів прокуратури, органів МВС та СБУ ретельної перевірки щодо підрахунку голосів на виборах до Київради.

«Фальсифікація і ознаки злочинної змови проти цієї партії очевидні. Організована група негідників хоче зірвати проходження цієї партії до Київради», - зазначив Пашинський.

ЦВК доручено негайно провести перерахунок голосів на виборах до Київради по всіх виборчих дільницях Києва, додав в.о. глави АПУ.