У Києві пікетують Національну оперу через концерт Співакова і "Віртуозів Москви"
22:25, 30 травня 2014Київ
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Близько 40 чоловік увечері в п'ятницю, 30 травня, пікетують будівлю Національної опери в Києві з вимогою скасувати концерт оркестру "Віртуози Москви" під керівництвом російського диригента і скрипаля Володимира Співакова.
У Києві пікетують Національну оперу / ukrfoto.net
Як передає канал 112.ua під театром знаходяться в основному представники 3-ї сотні Майдану.
Вони обурені тим, що Національна опера надала приміщення для концерту музиканту, який підписав лист російських діячів культури на підтримку політики президента РФ Володимира Путіна і анексії Криму.
Серед вимог, які висувають протестувальники, скасування самого концерту, призначеного на 19 червня, та люстрація керівництва Національної опери України.
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