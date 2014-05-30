У Києві пікетують Національну оперу через концерт Співакова і "Віртуозів Москви"

Як передає канал 112.ua під театром знаходяться в основному представники 3-ї сотні Майдану.

Вони обурені тим, що Національна опера надала приміщення для концерту музиканту, який підписав лист російських діячів культури на підтримку політики президента РФ Володимира Путіна і анексії Криму.

Серед вимог, які висувають протестувальники, скасування самого концерту, призначеного на 19 червня, та люстрація керівництва Національної опери України.