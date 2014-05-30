У КМТВК розповіли, за яких умов можливо перерахувати голоси на виборах до Київради

У Київській міській територіальній виборчій комісії роз'яснили, що перерахунок голосів виборців на виборах депутатів Київради за партійними списками можливо провести лише на окремих дільницях і тільки після того, як прокуратура встановить факти порушень на цих дільницях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова КМТВК Михайло Терещенко, коментуючи звернення в.о. президента Олександра Турчинова до ЦВК щодо перерахунку голосів у Києві після звернення партії «Демократичний Альянс».

«Якщо є факти порушень, то на них реагують належним чином конкретні дільниці, конкретні виборчі комісії. І ці факти треба перевіряти. Питання: на якій це дільниці відбулося. Перерахунок не може бути поширений на всі виборчі дільниці. Це загальна вимога, але вона все одно буде стосуватись конкретної кількості ДВК, які будуть перевірятись щодо фальсифікацій”, - сказав Терещенко.

Читайте такожНа Оболоні зафіксована спроба масового підкупу виборців кандидатом у Київраду

Він підкреслив, що уповноваженим органом, який встановлює факти порушень, є прокуратура.

“Тут прокуратура буде говорити своє вагоме слово, і як вона дослідить, то, відповідно, на підставі цих досліджень буде вимагати через суд перерахунку голосів”, - наголосив голова Київського тервиборчкому.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня у столиці разом з президентськими виборами відбулись вибори мера та депутатів Київради.

Читайте такожПолітолог про вибори до Київради: це змагання особистостей, рейтингів та партій, а не змагання програм

Сьогодні, 30 травня, виконуючий обов’язки глави Адміністрації президента України Сергій Пашинський повідомив, що за зверненням партії «ДемАльянс» Турчинов вимагає від органів прокуратури, органів МВС та СБУ ретельної перевірки щодо підрахунку голосів на виборах до Київради.

«Фальсифікація і ознаки злочинної змови проти цієї партії очевидні. Організована група негідників хоче зірвати проходження цієї партії до Київради», - зазначив Пашинський.

ЦВК доручено негайно провести перерахунок голосів на виборах до Київради по всіх виборчих дільницях Києва, додав в.о. глави АПУ.