Турчинов вимагає перерахувати голоси на виборах в Київраду. ЦВК заявляє, що не має права

Це було зроблено після розгляду Олександром Турчиновим звернення лідера «Демократичного альянсу» Василя Гацька, повідомив виконувач обов'язків голови адміністрації президента Сергій Пашинський.

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«Фальсифікація і ознаки змови проти цієї партії очевидні. Організована група хоче зірвати проходження цієї партії в Київраду», - зазначив Сергій Пашинський.

«Всі посадові особи, причетні до фальсифікації голосування, або ті, хто перешкоджає перерахунку голосів, підлягають відстороненню від своїх службових обов'язків, затримання і кримінального переслідування», - зазначив Сергій Пашинський, додавши, що це розслідування Олександр Турчинов взяв під особистий контроль.

Раніше партія «Демократичний альянс» заявила про фальсифікації в декількох виборчих дільницях у Солом'янському районі при підрахунку голосів.

У свою чергу в Центрвиборчкомі (ЦВК) заявили, що законодавчо не мають повноважень проводити повторний перерахунок голосів на місцевих виборах. Як пояснив заступник голови ЦВК Андрій Магера, організацією виборів у Києві займається Київська міська територіальна виборча комісія, тому ЦВК не наділена повноваженнями перерахунку голосів на виборах в Київраду. Він зазначив, що ЦВК може тільки розглядати скарги на бездіяльність територіальних виборчих комісій щодо невстановлення результатів місцевих виборів.