У Києві на деяких вулицях на 3 дні обмежать рух транспорту

Як повідомляє прес-служба ДАІ Києва, 30 травня, під час проведення змагань Race Horizon Park з велосипедного спорту з 9.00 до 14.00 буде заборонено рух за маршрутом: проспект Голосіївський - вулиця Голосіївська - проспект Науки - вулиці Блакитного - Генерала Родимцева - Героїв Оборони.

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31 травня у зв’язку з проведенням велогонки на шосе з 10.00 і до закінчення заходів (орієнтовно до 12.00) планується перекриття руху на вулицях: Велика Васильківська - Ковпака – Антоновича - Панаса Любченка - Велика Васильківська - Льва Толстого (розворот) та у зворотному напрямку.

А з 8.00 до 12.00 у зв’язку з проведенням параду велосипедистів "Велодень" рух буде тимчасово заборонений за маршрутом: Софіївська площа - вулиці Володимирська - Льва Толстого - Терещенківська – бульвар Тараса Шевченка - Володимирська - площа Михайлівська.

Також обмеження в русі діятимуть на наступних вулицях: Софіївська площа - вулиця Володимирська - Льва Толстого – площа Льва Толстого - Велика Васильківська - Бессарабська площа - бульвар Тараса Шевченка - Володимирська - Михайлівська площа - Михайлівська - Трьохсвятительська - Європейська площа - Володимирський узвіз - Набережно-Хрещатицька - Набережно-Рибальська - Московський міст, парк Дружби Народів.

Крім того, 31 травня на Оболонській набережній під час проведення концертної програми та шоу феєрверків з 12.00 буде тимчасово перекрито рух усіх видів транспорту на вулиці Прирічній.

Також, у суботу з 8.00 і до закінчення проведенням відкритого чемпіонату Києва з повітроплавання на Михайлівській площі буде припинено рух транспорту.

У неділю, 1 червня з 9.00 до 14.00 на час проведення змагань з велоспорту на шосе буде перекрито рух за маршрутом: вулицями Миколи Грінченка - Кіровоградська - Червонозоряний проспект – Андрія Головка, Солом’янська та Протасів Яр.