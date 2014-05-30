Під Києвом мікроавтобус зіткнувся з товарним потягом, три людини загинуло

О 01.45 30 травня у м. Біла Церква Київської області на регульованому залізничному переїзді водій мікроавтобуса Mercedes Vito порушив правила дорожнього руху, виїхав на закритий шлагбаум, де зіткнувся з локомотивом товарного потягу.

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Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб та 4 особи постраждало, яких у середньому стані госпіталізовано до міської лікарні.