Посольство США вітає киян із Днем Києва за допомогою вареників

"Дипломати посольства США щасливі називати Київ своїм домом!", - зазначають дипломати.

Як пише УП, вони пояснили, що на відзнаку 1532-ї річниці Києва вирішили приготувати одну з найулюбленіших страв Києва й усієї України - вареники.

"Смачного! Вітаємо всіх киян зі святом міста! З Днем Києва!", - привітало киян посольство США.