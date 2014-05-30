Посольство США вітає киян із Днем Києва за допомогою вареників
03:24, 30 травня 2014Київ
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Співробітники посольства США в Україні вирішили привітати киян із Днем Києва в оригінальний спосіб - наліпивши вареників.
Американці вітають Київ зі святом / Посольство США
"Дипломати посольства США щасливі називати Київ своїм домом!", - зазначають дипломати.
Як пише УП, вони пояснили, що на відзнаку 1532-ї річниці Києва вирішили приготувати одну з найулюбленіших страв Києва й усієї України - вареники.
"Смачного! Вітаємо всіх киян зі святом міста! З Днем Києва!", - привітало киян посольство США.
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