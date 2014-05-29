У трьох мажоритарних округах на Печерську лідирують Шлапак, Терентьєв і Доброскок - КМТВК

Оприлюднено імена кандидатів у депутати Київради, які набрали найбільшу кількість голосів у трьох мажоритарних округах на Печерську під час виборів 25 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, інформація була озвучена на засіданні Київської міської територіальної виборчої комісії під час ознайомлення її членів з протоколами результатів голосування в округах №№ 35, 36 та 37.

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Згідно з наданою інформацією, в окрузі №35 найбільшу кількість голосів виборців отримала Алла Шлапак (самовисування), яка набрала 4 тис. 592 голоси; в окрузі № 36 - Михайло Терентьєв (висуванець від партії “УДАР”), який набрав 4 тис. 552 голоси; в окрузі № 37 - Володимир Доброскок (партія “УДАР”), який набрав 4 тис. 75 голосів.

Відповідні протоколи Печерської районної виборчої комісії міський протокол прийняв у роботу.

На засіданні було озвучено скаргу по округу № 37 від кандидата Ярослава Діденка щодо результатів голосування. Міська комісія пішла на нараду з приводу поданої скарги.

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Печерська виборча комісія також передала КМТВК протоколи з результатами голосування по виборах мера Києва та до Київради за партійними списками.

Як повідомив УНІАН голова КМТВК Михайло Терещенко, найближчим часом очікується виборча документація з Подільського і Святошинського районів.