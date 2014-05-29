"Київпастранс" третій рік не платить будівельникам зароблені гроші, готуються акції протесту

Будівельники не можуть отримати законно зароблені гроші за реконструкцію лінії швидкісного трамваю в 2011 р. Збори трудового колективу «Київміськбуд-2» прийняв рішення про проведення масових акцій для захисту своїх фінансових інтересів.

З 2008 по 2011 рік ВАТ "Трест "Київміськбуд-2" виконував роботи з реконструкції лінії швидкісного трамвая від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги р. в Києві. Роботи проводилися за кошти місцевого бюджету, повідомляє Цензор.нет.

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У 2011 році реконструкциия була завершена, лінії швидкісного трамвая успішно здані в експлуатацію, але на сьогоднішній день КП "Київпастранс" має перед будівельниками заборгованість у 10 мільйонів гривень, яка підтверджена рішеннями суду та не заперечується самим комунальним підприємством.

Всі звернення і скарги будівельників з цього питання до органів влади результату не принесли.

У травні цього року відбулося найцікавіше, що змусило будівельників заговорити про акції протесту. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради повідомив ВАТ «Трест «Київміськбуд-2», що програмою економічного розвитку Києва на реконструкцію швидкісного трамвая в 2014 р. виділено 10 мільйонів гривень (саме ту суму, яку повинні будівельникам). Протягом березня-квітня цього року гроші надійшли на рахунки КП «Київпастрансу», про що є відповідні документи.

Далі замість того, щоб віддати людям зароблене, КП «Київпастранс» не виконує рішення судів, зволікає і не погашає заборгованість, що змусило ВАТ «Трест«Київміськбуд-2» перейти на скорочений трудовий тиждень, що в майбутньому загрожує реальному безробіттю.

На зборах трудового колективу було піднято питання про необхідність проведення мирної акції - пікету на лінії швидкісного трамвая від вул. Старовокзальної до Кільцевої дороги р. Києві, оскільки без залучення уваги громадськості це питання вирішити практично не можливо.