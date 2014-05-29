"УДАР" і "Самопоміч" виступають за розблокування Хрещатика

У командах “УДАРу” та “Самопоміч”, які перемагають на виборах до Київради, вважають, що вулиця Хрещатик має бути розблокована для проїзду автотранспорту, а Майдан прибраний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказали сьогодні на прес-конференції кандидат у депутати Київради та депутат нинішнього складу міськради із фракції “УДАР” Андрій Странніков та кандидат у депутати Київради від партії “Самопоміч” Сергій Гусовський.

Вони переконані, що питання має вирішуватися виключно через діалог з тими, хто наразі залишається в наметах на Майдані.

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“Я боюся, щоб ті ідеали Майдану і той спогад, ментальний заряд, який отримували люди протягом трьох місяців, зараз просто не перетворився на фарс. Щоб у пам'яті не почав стиратися той Майдан, а запам'ятовуватися цей, що зараз. Саме задля України нам потрібно якнайшвидше вирішити це питання. Але прибирання Майдану і розблокування вулиці Хрещатик - це іще складніше, ніж антитерористична операція на сході. Тут потрібен діалог та пропонування якихось компенсаторних механізмів”, - сказав Странніков.

За його словами, на Майдані зараз залишаються люди, серед яких є і ті, хто просто нічого не хоче робити, працювати, і ті, хто все ж відстоює інтереси країни та ще не знайшов, де застосувати свої сили. “Треба їх відділити. Як тільки це відбудеться, з одними буде одна розмова, з іншими - інша”, - зазначив Странніков.

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Він підкреслив, що погоджується зі словами лідера “УДАРу” Віталія Кличко про те, що країна не може весь час перебувати в стані революційному, або в стані війни.

“На якомусь етапі повинно налагоджуватися життя і в приміщенні мерії, на Хрещатику, 36, і, безумовно, на вулиці Хрещатик”, - сказав представник “УДАРу”.

У свою чергу Гусовський наголосив на тому, що питання з Майданом є дуже делікатним, і тому “рубати з плеча не можна, бо це долі людей”.

“Тільки через діалог конструктивний можна вирішити цю проблему. Водночас треба спостерігати, які політичні сили будуть намагатися використати це в своїх інтересах... Нагадаю, Майдан стояв не за те, щоб був перекритий Хрещатик - це не була мета Майдану. Майдан стояв за нормальне, цивілізоване життя”, - сказав Гусовський.

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Він звернув увагу, що Хрещатик є важливою транспортною артерією столиці, яка має забезпечувати транспортне сполучення столиці.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня одночасно з виборами президента України пройшли вибори столичного міського голови та депутатів Київради.

За даними опрацювання більш як половини виборчих протоколів, до Київради проходять 8 партій. Так, 3-відсотковий бар'єр долають: “УДАР” - 39,49%, Радикальна партія Олега Ляшка - 9,21%, партія «Самопоміч» - 6,77%, «Свобода» - 6,38%, «Батьківщина» – 4,16%, партія “Громадянська позиція» - 3,56%, «Нове життя» - 3,31% і «Єдність» - 3,19%.

На виборах міського голови перемагає лідер партії «УДАР» Віталій Кличко.