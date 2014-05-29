Рада розгляне законопроект про об'єднання посад мера і голови КМДА

За відповідне рішення проголосували 233 із 332 народних депутати, зареєстрованих у сесійній залі.

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Цим законопроектом, внесеним народним депутатом від УДАРу Валерієм Карпунцовим, передбачено, що президент України зобов'язаний призначати на посаду голови КМДА виключно мера міста.

Також законопроектом пропонується ліквідувати районні у місті Києві держадміністрації та сформувати на їх основі представництва КМДА в районах столиці.