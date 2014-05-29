Рада розгляне законопроект про об'єднання посад мера і голови КМДА
12:27, 29 травня 2014Київ
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Верховна Рада внесла до порядку денного законопроект, в якому пропонується призначати на посаду голови Київської міської держадміністрації (КМДА) особу, обрану київським міським головою.
Посади мера і голови КМДА можуть об`єднати / фото УНІАН
За відповідне рішення проголосували 233 із 332 народних депутати, зареєстрованих у сесійній залі.
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Цим законопроектом, внесеним народним депутатом від УДАРу Валерієм Карпунцовим, передбачено, що президент України зобов'язаний призначати на посаду голови КМДА виключно мера міста.
Також законопроектом пропонується ліквідувати районні у місті Києві держадміністрації та сформувати на їх основі представництва КМДА в районах столиці.
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