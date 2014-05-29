Київський тервиборчком обробив 85% протоколів: Кличко набрав 56,45% голосів, Оробець - 8,47%

У Києві, за даними опрацювання протоколів із 918 виборчих дільниць, лідером перегонів на посаду міського голови залишається Віталій Кличко, який набирає 56,49%.

Як передає кореспондент УНІАН, оновлені дані 85% протоколів, що надійшли на 8.10, оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія.

Згідно з оновленою інформацією, кандидат у мери Києва Леся Оробець набрала 8,47% голосів виборців, Володимир Бондаренко - 7,91%, Олександр Омельченко - 7,5%, Микола Катеринчук - 5,13%.

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На виборах депутатів Київради (за партійними списками), за даними протоколів із 855 виборчих дільниць, перемагають 8 партій.

3-відсотковий бар'єр долають: “УДАР” - 39,51%, Радикальна партія Олега Ляшка - 9,06%, партія «Самопоміч» - 6,76%, ВО «Свобода» - 6,46%, «Батьківщина» – 4,1%, «Громадянська позиція» - 3,56%, «Нове життя» - 3,31% і «Єдність» - 3,21%.

Довідка УНІАН. Тервиборчком зареєстрував кандидатів у депутати міськради від 35 партій. На виборах мера столиці балотувалися 19 кандидатів. Загалом у Києві волевиявлення відбувалось на 1082 виборчих дільницях.

25 травня після закриття виборчих дільниць Київська міська територіальна виборча комісія розпочала кількаденне безперервне засідання, що триватиме до встановлення та оголошення переможців на виборах мера та депутатів Київради.