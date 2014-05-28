Майдан відмовляється розходитись і застерігає політиків від спроб розгону

Представник Духовної ради Майдану Олександр Кривоносов пригрозив, що політикам не варто розганяти Майдан. «Ми вважаємо, що не політики Майдан зібрали, не їм його і розганяти. Майдан буде стояти доти, доки не будуть виконані наші вимоги і доки уже теперішня влада не прислухатиметься до нас», - сказав Олександр Кривоносов.

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Крім того, як повідомила координатор «Майдан-прес-центр» Наталія Соловйова, яка озвучила заяву, Майдан не розійдеться доки не будуть виконані його вимоги. «Покарання злочинців; люстрація; пакет законів для зміни системи влади; не встановлено конституційний лад у частині громад; не покарані винуваті у масових убивствах; не створено територіальну громаду Києва щодо самоврядування», - зачитала вимоги Наталія Соловйова, повідомляє Укрінформ.

Вона також додала, що «фізичний Майдан» має бути збережений та облагороджений для створення матеріально-просвітницького комплексу. На її думку, для цього треба провести конкурс з реорганізації території. «Майдан повинен бути збережений у межах першої-четвертої барикад. Він має бути пішохідним», - підкреслила Наталія Соловйова.