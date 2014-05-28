Майдан відмовляється розходитись і застерігає політиків від спроб розгону
Представники громадських організацій і спільноти Майдану оприлюднили маніфест, в якому заявили, що не розійдуться, поки не будуть виконані усі їх вимоги.
Представник Духовної ради Майдану Олександр Кривоносов пригрозив, що політикам не варто розганяти Майдан. «Ми вважаємо, що не політики Майдан зібрали, не їм його і розганяти. Майдан буде стояти доти, доки не будуть виконані наші вимоги і доки уже теперішня влада не прислухатиметься до нас», - сказав Олександр Кривоносов.
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Крім того, як повідомила координатор «Майдан-прес-центр» Наталія Соловйова, яка озвучила заяву, Майдан не розійдеться доки не будуть виконані його вимоги. «Покарання злочинців; люстрація; пакет законів для зміни системи влади; не встановлено конституційний лад у частині громад; не покарані винуваті у масових убивствах; не створено територіальну громаду Києва щодо самоврядування», - зачитала вимоги Наталія Соловйова, повідомляє Укрінформ.
Вона також додала, що «фізичний Майдан» має бути збережений та облагороджений для створення матеріально-просвітницького комплексу. На її думку, для цього треба провести конкурс з реорганізації території. «Майдан повинен бути збережений у межах першої-четвертої барикад. Він має бути пішохідним», - підкреслила Наталія Соловйова.