Масштабні заходи з нагоди Дня Києва скасовані
13:10, 28 травня 2014Київ
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Влада столиці скасувала найбільш масштабні заходи, приурочені до Дня Києва у зв'язку з ситуацією, що склалася в країні.
У цьому році День Києва святкуватимуть не настільки масштабно / panoramio.com
Як йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації, скасовані гранд-концерт майстрів класичної музики та святковий феєрверк на Співочому полі, молодіжний рок-концерт на Оболонській набережній, міський конкурс серед старшокласників «Київський вальс».
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У прес-службі уточнили, що менш великі заходи будуть проведені.
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