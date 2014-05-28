Масштабні заходи з нагоди Дня Києва скасовані

Як йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації, скасовані гранд-концерт майстрів класичної музики та святковий феєрверк на Співочому полі, молодіжний рок-концерт на Оболонській набережній, міський конкурс серед старшокласників «Київський вальс».

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У прес-службі уточнили, що менш великі заходи будуть проведені.