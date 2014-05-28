На Хрещатику демонтували кілька наметів, але Майдан поки не розходиться

У центрі Києва деякі майданівці добровільно згортають намети, але частина людей залишається.

Так, цієї ночі два вінницьких намети зібралися і пішли з Майдану, повідомляє журналіст "Української правди".

Втім, кілька осіб з них залишилися і вважають, що сотник їх зрадив.

"Будемо стояти до кінця", - кажуть вони, але пояснити, що стане таким "кінцем", не можуть.

"Ми хочемо, щоб меморіал був небесної сотні на Грушевського та Інститутській. Влада каже "потім" та відкладає", - скаржаться одні.

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Інші хочуть, щоб була повна люстрація та дострокові вибори у Верховну Раду.

Вони вважають, що вже нова влада та Нацгвардія їх зрадила, здаючи українські території. Але самі вирушати до місця бойових дій не хочуть.

Ті, хто залишилися на Майдані Незалежності, вважають, що якщо вони підуть з центру столиці, війна прийде в Київ.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер "УДАРу" і лідер виборів в мери Києва Віталій Кличко закликав звільнити Майдан і остаточно залишити будівлю КМДА.