У Києві в шести районах відключили гарячу воду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ «Київенерго».

Зазначається, що щорічні випробування теплових мереж охоплять частину Солом’янського району, яка обслуговується тепломагістраллю №1 районної котельні «Відрадний», а саме в межах: вулиць Козелецької, Авторемонтної, бульвару Лепсе; вулиць: Василенка, Виборзької, провулку Машинобудівного; вулиць: Тупикова, Леваневського, Ніжинської, Галана, уздовж залізничної колії; вулиці Пост-Волинської, Ушинського, бульвару Чоколівського; вулиць: Антонова, Івана Клименка, Златопільської, проспекту Червонозоряного; вулиць: Бориса Гаріна, Петра Радченка, Медової, Волинської, Фастівської, Вадима Гетьмана, Польової, Ярослава Галана, Ніжинської, Борщагівської, Машинобудівної, Виборзької, проспекту Перемоги; вулиць: Академіка Янгеля, Дашавської, Польової, Залізничної, Політехнічної, провулку Машинобудівного.

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Також випробування проводитимуть в частині Печерського, Шевченківського, Голосіївського районів в межах вулиць: Велика Васильківська, Горького, Жилянська, Володимирська, Саксаганського, Басейна, Михайла Грушевського, Еспланадна, Лютеранська, Мечникова, Шота Руставелі, Хрещатик, Шовковична, Архітектора Городецького, Дарвіна, Заньковецької, Кропивницького, Круглоуніверситетська, Леоніда Первомайського, Рогнідинська, Бориса Грінченка, Майдан Незалежності, Прорізна, Пушкінська, Трьохсвятительська, Богдана Хмельницького, Тараса Шевченка, Мала Житомирська, Костьольна.

Крім того, випробуваннями охоплять теплові мережі від тепломагістралей №3,4,5,6,7 ТЕЦ-5 та №1 СТ «Позняки», які обслуговують споживачів в частині Голосіївського, Печерського, Дарницького районів (центральна частина міста, житлові масиви Теремки-1, Теремки-2, Деміївка (частково), Саперна Слобідка, Позняки, Осокорки).

Також випробування теплових мереж здійснюватиметься у межах частини вулиць Голосіївського району, які підключені до системи теплопостачання №3,4,5,6,7 ТЕЦ-5: вулиці Саперно-Слобідської, проспекту Науки, вулиці Голосіївської, Голосіївського проспекту, вулиць Героїв Оборони, Потєхіна, Заболотного, Лятошинського, Луценка (Крейсера «Аврора»), Якубовського, Ломоносова, Васильківської, Стельмаха, Кустанайської, Кустанайського провулку, Червонозоряного проспекту (частково), вулиць Кіровоградської, Фрометівської, Ямської, Федорова, Димитрова, Антоновича, Фізкультури, Великої Васильківської.

Роботи проводитимуться і на частині вулиць Дарницького району, які підключені до системи теплопостачання №1 СТ «Позняки»: вулиці Ревуцького, Вишняківської, Крушельницької, Гмирі, проспекту Бажана, Дніпровської набережної, вулиці: Чавдар, вулиці Ахматової, проспекту Григоренка, вулиць Драгоманова, Пчілки.

Частина вулиць Печерського району, які підключені до системи теплопостачання №3,4,5,6,7 ТЕЦ-5, також підпадає під ці випробування в період з 27 травня по 10 червня. Це в межах: Великої Васильківської, Димитрова, Анрі Барбюса, Лабораторного провулку, вулиць: Літньої, Щорса, Предславинської, Лумумби, Ковпака, Кудрі, Чеської, Менделєєва, Філатова, бульвару Дружби народів.

Після закінчення гідравлічних випробувань гаряче водопостачання споживачів вказаних вулиць буде відновлено. Проте у разі виявлення пошкоджень подача гарячої води може затримуватися на час, необхідний для їх усунення.