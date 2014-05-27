На виборах мера столиці Кличка підтримали 55,8% киян - ОПОРА

На виборах Київського міського голови лідера партії «УДАР» Віталія Кличка підтримали 55,8% виборців, лідера партії «Нове життя» Лесю Оробець – 8,4%, голову КМДА Володимира Бондаренка – 7,8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів на виборах мера столиці, які координатор виборчих і парламентських програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська оприлюднила сьогодні на прес-конференції.

За її словами, під час проведення ОПОРОю паралельного підрахунку голосів на виборах Київського міського голови та Київської міської ради «було взято за основу поле в 500 дільниць в межах столиці».

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«Перше місце зайняв Віталій Кличко - 55,8%, на другому місці Леся Оробець – 8,4%, на третьому місці Володимир Бондаренко – 7,8%, на четвертому – Микола Катеринчук – 5,1%, на п’ятому Андрій Іллєнко – 2,5%. Інші кандидати отримали в сумі 19% голосів виборців, не дійсними визнано 1,5% бюлетенів за нашими оцінками», - поінформувала Айвазовська.

Що стосується результатів паралельного підрахунку голосів на виборах до Київради за списками політичних партій, то, за даними ОПОРИ, «на першому місці опинився «УДАР» із 39% голосами виборців, проте тут є доволі велика похибка (3,4%). На наступній позиції стоїть «Самопоміч», - 6,6%, ВО «Свобода» - 6,3%, ВО «Батьківщина» - 4,1%, і похибка для цих політичних партій коливається в межі 0,3%-0,1%. Партія «Нове життя» отримала 3,3% та «Демократичний альянс» - 2,5% (похибка – 0,2%)», - резюмувала експерт.

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Як повідомляв УНІАН, Київський тервиборчком зареєстрував кандидатів у депутати міськради від 35 партій. У мери столиці балотувалися 19 кандидатів.

У цілому в Києві волевиявлення відбувалося на 1083 виборчих дільницях.