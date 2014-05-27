Майже 65% виборців Приірпіння проголосували за Порошенка

Мешканці Київської області прийняли активну участь у виборах Президента України. Найвищу явку на дільницях громадяни продемонстрували на Приірпінні. Про це, посилаючись на паралельний підрахунок голосів, заявив громадський діяч Володимир Карплюк.

«Перемога Петра Порошенка у першому турі є можливістю закласти міцний фундамент суспільних відносин в Україні, головним принципом яких є жити по-новому. Це означає боротьбу з корупцією на усіх рівнях, це означає повагу одне до одного, це означає спільне бажання жити в єдності та добробуті», – сказав Карплюк.

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Громадський діяч також додав, що мешканці Ірпінського регіону (Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське) в переважній більшості проголосували за Петра Порошенка.

«Крім високої виборчої активності люди продемонстрували одностайність свого вибору. В середньому, 65% виборців Приірпіння проголосували за Петра Порошенка. Це найвищий показник на Київщині. Хоча в цілому по області рівень підтримки Петра Порошенка також високий – 61%», – заявив Володимир Карплюк, посилаючись на результати паралельного підрахунку голосів.