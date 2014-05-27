У Києві на виборах мера після опрацювання 40% протоколів Кличко набирає 55,7% - КМТВК

Відповідні оновлені дані, що надійшли на 07.30 ранку сьогоднішнього дня, повідомили УНІАН в Київській міській територіальній виборчій комісії.

Згідно з оновленою інформацією, Леся Оробець набрала 8,45%, Володимир Бондаренко - 8,39%, Олександр Омельченко - 7,45%, Микола Катеринчук - 5,1%.Читайте такожЦВК опрацювала 94,12% протоколів: Порошенко набрав 54,46%, Тимошенко — 12,88%, Ляшко — 8,37%

На виборах депутатів Київради (за партійними списками), за даними протоколів із 385 виборчих дільниць, до Київради проходять 8 партій. Так, 3-відсотковий бар'єр долають: “УДАР” - 39,41%, Радикальна партія Олега Ляшка - 9,33%, партія «Самопоміч» - 6,64%, «Свобода» - 6,45%, «Батьківщина» – 4,2%, партія “Громадянська позиція» - 3,56%, «Нове життя» - 3,27% і «Єдність» - 3,21%.

Довідка УНІАН. Тервиборчком зареєстрував кандидатів у депутати міськради від 35 партій.

Загалом у Києві волевиявлення відбувалось на 1083 виборчих дільницях.Читайте такожКличко: для реалізації реформ в Києві посади мера столиці та голови КМДА повинні бути об'єднані

25 травня після закриття виборчих дільниць Київська міська територіальна виборча комісія розпочала своє кількаденне безперервне засідання, що триватиме до встановлення та оголошення переможців на виборах мера та депутатів Київради.