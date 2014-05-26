Повноцінний рух транспорту вулицею Хмельницького відновлять за тиждень - КМДА

Новина доповнена коментарєм компанії ЕСТА Холдинг щодо провалу дорожнього покриття по вул. Богдана Хмельницького.

Рух автотранспорту на вул. Богдана Хмельницького в центрі Києва, де стався провал дорожнього покриття, буде організовано за тимчасовою схемою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як нагадали в КМДА, провал дорожнього покриття на вул. Б.Хмельницького стався сьогодні, 26 травня. В результаті рух автотранспорту від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик тимчасового обмежено.

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На місці події працюють аварійні бригади, а водіям запропоновано здійснювати об’їзд бульваром Т.Шевченка та вулицею Пушкінською.

За інформацією балансоутримувача – КП ШЕУ Шевченківського району, – провал дорожнього покриття стався після інтенсивних злив на місці прокладання водопровідних мереж, яке проводилося на замовлення ТОВ «Столичний ЦУМ».

Так, під проїжджою частиною вулиці було прокладено водопровід із використанням штольні, збудованої закритим методом. Проте оскільки підрядною організацією місце робіт не було своєчасно забутовано, дощові опади потрапили до штольні та розмили ґрунт, що призвело до її обвалу, йдеться в повідомленні.

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Крім того, в результаті провалу пошкоджено зливосточну систему, яка знаходиться на балансі «Київавтодру».

Підприємство, яке виконувало роботи із підключення до мереж водопостачання, власними силами проводитиме відновлення дорожнього покриття та перевлаштування пошкодженої зливостічної системи.

Уже завтра, 27 травня, після остаточного завершення робіт із усунення провалу та влаштування тимчасового дорожнього покриття, рух автотранспорту вул. Б.Хмельницького буде організовано за тимчасовою схемою. Зокрема, проїхати автомобілем можна буде однією половиною проїжджої частини, з іншого ж боку виконуватимуться роботи з мощення бруківки.

Повноцінний рух транспорту чотирма смугами буде забезпечено після набрання міцності відновленого бруківчастого покриття – орієнтовно 5-7 днів, повідомили в КМДА.

Роз'яснення компанії ЕСТА Холдинг щодо провалу дорожнього покриття по вул. Богдана Хмельницького

ТОВ «Столичний ЦУМ» виступає інвестором проекту прокладки водопровідних мереж для адміністративного будинку Мінвуглепрому - згідно з зобов'язаннями, покладеним на підприємство компанією Київводоканал .

У ході робіт з облаштування штольні для водопровідних труб, підрядна організація «Будкомплексінвест» виявила, що зливова каналізація під проїжджою частиною на вул. Богдана Хмельницького знаходиться в аварійному стані, про що були проінформовані відповідальні представники ШЕУ Шевченківського району. Проте заходи щодо запобігання аварії з боку ШЕУ вжито не було, так само як і у випадку з масштабним обваленням колектора річки Сирець, що стався цієї неділі.

У підсумку, в результаті минулого 25 травня сильного дощу, стався прорив зливової каналізації під проїжджою частиною на вул. Б. Хмельницького, наслідком чого став провал дорожнього покриття проїзної частини та затоплення штольні. За словами технічного директора «Будкомплексінвест» Андрія Тимченко, протікання труби зливостоку було виявлено ще на початку минулого тижня - на відстані 10 метрів вгору по вулиці від місця прокладки водопроводу для Мінвуглепрому. Негайно були викликані співробітники ШЕУ, але реакції не було.

Для оперативного усунення наслідків аварії і відновлення руху по вул. Богдана Хмельницького підприємство «Будкомплексінвест» задіяло всі свої ресурси . В результаті цілодобової спільної роботи комунальних служб і «Будкомплексінвест» дорожнє покриття було відновлено, відремонтовано зливостічна система. У компанії сподіваються, що гостра проблема зношеності дренажних систем міста Києва буде вирішена, що дозволить уникнути подібних аварійних ситуацій в майбутньому.