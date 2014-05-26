Київський тервиборчком отримав перші дані: Кличко перемагає з результатом у 57%

Київська міська територіальна виборча комісія отримала перші результати голосувань на виборах Київського міського голови та депутатів Київради із 50 спецдільниць у 6 районах столиці.

Про це повідомив УНІАН голова тервиборчкому Михайло Терещенко.

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Станом на 9.00, за результатами волевиявлення на 50 дільницях, на виборах міського голови перемагає Віталій Кличко з результатом 57,3%. За ним йдуть Володимир Бондаренко - 7,85%, Олександр Омельченко - 7,76%, Леся Оробець - 7,54%, Микола Катеринчук - 5,0%.

З відкривом майже у 3% за ними Геннадій Балашов - 2,1%, Олексій Мочанов - 2,09%, Дарт Вейдер - 1,97%, Андрій Іллєнко - 1,94%, В’ячеслав Кириленко - 1,2%, Ігор Насалик - 0,9%, Іван Салій - 0,8%. Решта кандидатів набирає ще менше голосів.

За партійними списками до Київради станом на 9.00, за результатами голосування на 50 спецдільницях, 3-відсотковий бар'єр долають “УДАР” - 42,7%, Українська народна партія - 10,1%, КПУ - 5,3%, «Спільна дія» - 5%, Громадський рух України - 3,75%, Інтернет-партія - 3,06% і Партія зелених - 3,01%.

Стосовно результату КПУ Терещенко не виключив, що такий відсоток партія набрала завдяки голосуванню на дільниці, що розміщена, можливо, у ветеранському госпіталі, і по цьому результату поки що рано робити висновки.

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Водночас, Терещенко зауважив, що загальна тенденція по Києву вже проглядається як по виборах мера, так і депутатів Київради.

Також Терещенко вважає, що навряд чи будуть вимоги від політичних сил чи інших суб'єктів виборчого процесу щодо перерахунку голосів. “При таких розривах хіба що будуть воювати ті, хто хоче подолати 3-відсотковий бар'єр, тобто хто близький до межі цього бар'єру. Але це малоочікувано. Ми не очікуємо масового чи одиночного бажання перерахунку”, - сказав він.