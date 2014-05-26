Явка виборців у столиці становила 62,7% - ЦВК

Явка виборців у столиці, де 25 травня одночасно проходили дострокові президентські вибори та вибори мера і депутатів Київради, становила 62,7%.

Як передає кореспондент УНІАН такі данні оприлюднено в інформаційно-аналітичній системі «Вибори». За даними ЦВК, у Луганській області явка виборців становила 38,94%, у Донецькій - 15,37%.

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