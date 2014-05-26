У центрі Києва перекрили вулицю через провал дороги
11:29, 26 травня 2014Київ
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У центрі Києва на ділянці вулиць Хрещатик – Пушкінська перекрито рух транспорту в обох напрямках.
Провалилася бруківка на вул. Богдана Хмельницького / Фото УНІАН
У зв´язку з провалом проїзної частини по вулиці Богдана Хмельницького на ділянці вулиць Хрещатик – Пушкінська перекрито рух транспорту в обох напрямках.
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Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м. Києва, Державтоінспекція просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотримуватись Правил дорожнього руху.
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