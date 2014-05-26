Головою КМДА має стати обраний мер Києва - політолог

«Я противник того, щоб у Києві така посада, як голова КМДА, призначалася «зверху». Керувати столицею повинна громада, тобто обрані прямим голосуванням Київський міський голова і депутати Київради. Як мінімум, поки не будуть внесені відповідні зміни до Конституції і конституційні закони, необхідно раз і назавжди встановити чіткі правила: головою Київміськдержадміністрації призначається обраний киянами мер» , - зазначив політолог.

За словами Володимира Фесенка, столиці необхідно забезпечити ефективну систему, яка б виключала протиріччя між обираним мером і Київрадою з одного боку та призначеним головою КМДА - з іншого.

«Сьогодні це питання може бути вирішено політичним шляхом, який легко пройти, не порушуючи чинного законодавства. Вже очевидно, що мером Києва стане Віталій Кличко, а Президентом України - Петро Порошенко. Оскільки вони політичні партнери і соратники, питання призначення Кличка на посаду голови КМДА потребує простого політичного рішення: відразу після вступу на посаду Президент України призначає головою держадміністрації столиці обраного киянами мера. Однак це не виключає необхідності прийняття в подальшому відповідних змін на законодавчому рівні для того, щоб встановити на майбутнє чіткі та зрозумілі правила» , - сказав Фесенко.

Як повідомлялося раніше, за результатами двох всеукраїнських екзит-полів, вибори Президента з великим відривом від інших кандидатів виграє Петро Порошенко. За даними Національного екзит-полу («Демініціативи», КМІС, Центр Разумкова), він набрав 55,7%, за інформацією Всеукраїнського телевізійного екзит-полу (TNS в Україні) - 57,3% голосів. Згідно з даними екзит-полу, проведеного "Савік Шустер Студією", на виборах мера Києва лідирує Віталій Кличко. За нього проголосували 57,4% киян.