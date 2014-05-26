Кличко: для реалізації реформ в Києві посади мера столиці та голови КМДА повинні бути об'єднані

Він наголосив, що перед мером стоять колосальні важкі задачі. Кличко нагадав, що кияни обирали мера та Київраду на 1,5 роки і за цей час потрібно буде показати гідний результат. "Для того, щоб показати результат, нам необхідно зробити декілька ключових кроків. Перший з них - необхідно об'єднати посаду мера та голови КМДА", - сказав політик. Кличко нагадав, що закон про столицю раніше передбачав таке об'єднання, але команда Януковича їх роз'єднала, оскільки не мала свого кандидата на посаду мера, якого б підтримували кияни.Читайте такожПеремогу на виборах мера Києва здобув Кличко – дані штабу Порошенка

Кличко наголосив, що сьогодні кияни покладають великі надії на мера столиці. "Кияни очікують, що мер реалізовуватиме їх бажання. Але мер зможе реалізовувати реформи, коли матиме реальні важелі впливу", - переконаний політик.

Він зауважив, що сьогодні в Києві накопичилася надзвичайно велика кількість проблем, які потребують негайного вирішення. "Але жодну з проблем ми не зможемо вирішити, якщо не зруйнуємо корупцію", - підкреслив Кличко.Читайте такожКличко проситиме майданівців звільнити Хрещатик

Лідер "УДАРу" також закликав всі демократичні сили не повторювати помилки та не боротися один проти одного. "Сьогодні перед всіма нами стоїть надзвичайно складне завдання, і один Кличко з цим завданням не впорається. Об'єднавшись, ми маємо шанс досягти результату за дуже короткий проміжок часу. Якщо ми цього не зробимо нам не вибачать люди, які виходили на Майдан. На нас всіх лежить відповідальність", - наголосив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до даних екзит-полу «Савік Шустер studio», за кандидата на посаду Київського міського голови Кличка свої голоси віддали 57,4% киян.