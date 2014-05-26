Кличко проситиме майданівців звільнити Хрещатик

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам.

Кличко пообіцяв, що проведе відповідні переговори з майданівцями.

Водночас він запевнив, що насильно ніхто нікого не виганятиме.

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“Ніхто нікого виганяти не буде, нам потрібно спілкуватися. Нам потрібно почути один одного”, - сказав Кличко.

За його словами, про необхідність відновлення руху по вулиці Хрещатик говорили кияни на всіх його зустрічах.

“Більше того, тим людям, які знаходяться на Майдані, потрібно працювати, потрібно давати завдання. І ми запропонуємо їм реалізовуватися”, - сказав Кличко.

Кличко не виключив, що намети з Майдану можуть бути перенесені в інше місце, а люди, якщо бажають, можуть виходити на акції протесту на сам Майдан Незалежності.

“Ніхто нікого не викидає, але ми налаштовані на дискусію, на нормальну дискусію з аргументами”, - сказав Кличко.