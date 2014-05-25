У Києві станом на 23:00 закрилося тільки трохи більше третини дільниць - Батьківщина

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської організації партії «ВО «Батьківщина».

«Певна частина киян так і не змогла потрапити на виборчі дільниці у зв’язку з величезними чергами. З метою надання цієї можливості, столичні комісії подовжили свою роботу на час, необхідний для всіх виборців, які перебували у приміщеннях та стояли у чергах . Більшість дільниць подовжили роботу в середньому ще на 2 години, до 22:00» - поінформували у «Батьківщині».

Наразі лише 36% дільниць почали підрахунок голосування, додали у прес-службі.

Читайте такожУ Києві ряд виборчих дільниць продовжили роботу через високу явку виборцівЯк повідомляв УНІАН, раніше в столичній міліції поінформували, що у Києві після офіційного закриття виборчих дільниць деякі з них змушені були продовжити роботу через високу явку виборців.

«Значна кількість громадян забажала виконати своє волевиявлення у вечірній час. У зв’язку з цим після 20.00 деякі територіальні комісії прийняли рішення продовжити роботу, впустивши бажаючих осіб у приміщення дільниць», - йдеться в повідомленні.