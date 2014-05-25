Екзит-пол: До Київради за списками проходять УДАР та ще 8 партій

Такими є результати екзит-полу, проведеного "Савік-Шустер студією", пише "Українська правда"

Згідно з результатами, УДАР набирає 42,3%, Радикальна партія Ляшка – 7,9, партія Свобода - 7,7%, Об'єднання Самопоміч, лідером якого є мер Львова Садовий – 7,4%, Батьківщина – 4,7%.

Також у Київраду проходять Політична партія Нове життя, з якою йшла Леся Оробець, і набирає 4,1%, Демальянс підтримали 3,7%, Громадянська позиція Гриценка – 3,5%, Українська партія Єдність – 3,4%.

Європейська партія Катеринчука і інші до Київради не пройшли, згідно з езит-полом.

Як відомо, це лише половина Київради, оскільки інша частина обирається за мажоритарною системою по кандидату від кожному округу в Києві.