Екзит-пол: До Київради за списками проходять УДАР та ще 8 партій
22:15, 25 травня 2014Київ
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Більшість киян проголосували за списки партії УДАР на виборах депутатів до Київради.
Такими є результати екзит-полу, проведеного "Савік-Шустер студією", пише "Українська правда"
Згідно з результатами, УДАР набирає 42,3%, Радикальна партія Ляшка – 7,9, партія Свобода - 7,7%, Об'єднання Самопоміч, лідером якого є мер Львова Садовий – 7,4%, Батьківщина – 4,7%.
Також у Київраду проходять Політична партія Нове життя, з якою йшла Леся Оробець, і набирає 4,1%, Демальянс підтримали 3,7%, Громадянська позиція Гриценка – 3,5%, Українська партія Єдність – 3,4%.
Європейська партія Катеринчука і інші до Київради не пройшли, згідно з езит-полом.
Як відомо, це лише половина Київради, оскільки інша частина обирається за мажоритарною системою по кандидату від кожному округу в Києві.
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